Алексей Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на матч с «Наполи»
Поделиться
«Наполи» примет «Аталанту» в матче 16-го тура чемпионата Италии. Стал известен стартовый состав бергамасков на эту встречу.
Российский полузащитник Алексей Миранчук в очередной раз начнёт матч на скамейке запасных.
Стартовый состав «Аталанты» выглядит следующим образом:
Муссо, Толой, Демираль, Паломино, Заппакоста, Де Рон, Фройлер, Меле, Пессина, Малиновский, Сапата.
Напомним, ранее появилась информация, что 26-летний Миранчук может покинуть «Аталанту» в зимнее трансферное окно. Главным претендентом на футболиста называлась итальянская «Верона». В нынешнем сезоне Миранчук не отметился результативными действиями в семи матчах чемпионата Италии. Российский игрок ни разу не выходил в стартовом составе «Аталанты».
Новость по темеАнтон Миранчук: куда брату уходить из «Аталанты»? В «Барселону»
Комментарии
- 4 декабря 2021
-
22:29
-
22:28
-
22:24
-
22:22
-
22:08
-
22:06
-
22:03
-
22:00
-
21:56
-
21:53
-
21:52
-
21:51
-
21:50
-
21:46
-
21:44
-
21:30
-
21:27
-
21:20
-
21:16
-
21:07
-
21:03
-
20:57
-
20:53
-
20:51
-
20:41
-
20:38
-
20:32
-
20:30
-
20:18
-
20:17
-
20:14
-
20:13
-
20:10
-
20:06
-
20:05
Партнерский контент