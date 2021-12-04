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Алексей Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на матч с «Наполи»

Алексей Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на матч с «Наполи»
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«Наполи» примет «Аталанту» в матче 16-го тура чемпионата Италии. Стал известен стартовый состав бергамасков на эту встречу.

Российский полузащитник Алексей Миранчук в очередной раз начнёт матч на скамейке запасных.

Стартовый состав «Аталанты» выглядит следующим образом:

Муссо, Толой, Демираль, Паломино, Заппакоста, Де Рон, Фройлер, Меле, Пессина, Малиновский, Сапата.

Напомним, ранее появилась информация, что 26-летний Миранчук может покинуть «Аталанту» в зимнее трансферное окно. Главным претендентом на футболиста называлась итальянская «Верона». В нынешнем сезоне Миранчук не отметился результативными действиями в семи матчах чемпионата Италии. Российский игрок ни разу не выходил в стартовом составе «Аталанты».

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