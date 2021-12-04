«Уотфорд» — «Манчестер Сити»: хозяева отыграли один мяч усилиями Кучо Эрнандеса

Сегодня, 4 декабря, на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде проходит матч 15-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» — «Манчестер Сити».
На 74-й минуте гол забил форвард хозяев Кучо Эрнандес.
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На 64-й минуте дубль оформил полузащитник «горожан» Бернарду Силва. Ранее он забил на 31-й минуте. На 4-й минуте отличился нападающий Рахим Стерлинг.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. Помогают ему ассистенты Эдриан Холмс и Даррен Кэнн. Резервный рефери — Саймон Хупер.
«Чемпионат» ведёт текстовую-онлайн трансляцию матча «Уотфорд» — «Манчестер Сити».
«Манчестер Сити» набрал 32 очка в 14 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Уотфорд» (13) — на 17-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль»», в 15 встречах набравший 34 очка. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».
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