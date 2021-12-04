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«Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию», Левандовски оформил дубль

«Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию», Левандовски оформил дубль
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«Бавария» одержала победу в матче 14-го тура немецкой Бундеслиги с дортмундской «Боруссией». Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером, ему помогали Марко Ахмюллер и Мике Пиккель.

На 5-й минуте Юлиан Брандт с передачи Джуда Беллингема вывел хозяев вперёд. На 9-й минуте Роберт Левандовски сравнял счёт. В конце первого тайма Кингсли Коман забил второй мяч «Баварии», однако на старте второго игрового отрезка Эрлинг Холанд восстановил равенство в счёте. На 77-й минуте Левандовски реализовал пенальти и вывел гостей вперёд.

«Бавария» набрала 34 очка и оторвалась от дортмундской «Боруссии» на четыре балла. Мюнхенцы возглавляют турнирную таблицу Бундеслиги.

В следующем туре «Бавария» 11 декабря сыграет дома с «Майнцом». «Боруссия» в этот же день в гостях встретится с «Бохумом».

Германия - Бундеслига. 14-й тур
04 декабря 2021, суббота. 20:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
2 : 3
Бавария
Мюнхен
1:0 Брандт – 5'   1:1 Левандовски – 9'   1:2 Коман – 44'   2:2 Холанд – 48'   2:3 Левандовски – 77' (пен)
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