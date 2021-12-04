«Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию», Левандовски оформил дубль

«Бавария» одержала победу в матче 14-го тура немецкой Бундеслиги с дортмундской «Боруссией». Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером, ему помогали Марко Ахмюллер и Мике Пиккель.

На 5-й минуте Юлиан Брандт с передачи Джуда Беллингема вывел хозяев вперёд. На 9-й минуте Роберт Левандовски сравнял счёт. В конце первого тайма Кингсли Коман забил второй мяч «Баварии», однако на старте второго игрового отрезка Эрлинг Холанд восстановил равенство в счёте. На 77-й минуте Левандовски реализовал пенальти и вывел гостей вперёд.

«Бавария» набрала 34 очка и оторвалась от дортмундской «Боруссии» на четыре балла. Мюнхенцы возглавляют турнирную таблицу Бундеслиги.



В следующем туре «Бавария» 11 декабря сыграет дома с «Майнцом». «Боруссия» в этот же день в гостях встретится с «Бохумом».