«Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию», Левандовски оформил дубль

«Бавария» одержала победу в матче 14-го тура немецкой Бундеслиги с дортмундской «Боруссией». Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером, ему помогали Марко Ахмюллер и Мике Пиккель.
На 5-й минуте Юлиан Брандт с передачи Джуда Беллингема вывел хозяев вперёд. На 9-й минуте Роберт Левандовски сравнял счёт. В конце первого тайма Кингсли Коман забил второй мяч «Баварии», однако на старте второго игрового отрезка Эрлинг Холанд восстановил равенство в счёте. На 77-й минуте Левандовски реализовал пенальти и вывел гостей вперёд.
«Бавария» набрала 34 очка и оторвалась от дортмундской «Боруссии» на четыре балла. Мюнхенцы возглавляют турнирную таблицу Бундеслиги.
В следующем туре «Бавария» 11 декабря сыграет дома с «Майнцом». «Боруссия» в этот же день в гостях встретится с «Бохумом».
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