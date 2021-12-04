«Манчестер Сити» обыграл «Уотфорд» благодаря дублю Силвы и поднялся на первое место в АПЛ

Сегодня, 4 декабря, на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» принимал «Манчестер Сити». Гости одержали победу – 3:1.
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 4-й минуте отличился нападающий «горожан» Рахим Стерлинг, ему ассистировал Филип Фоден. На 31-й минуте преимущество своей команды удвоил Бернарду Силва.
Стерлинг открывает счёт в матче:
На 63-й минуте Силва оформил дубль, голевую передачу сделал Кайл Уолкер. На 74-й минуте гол забил форвард хозяев Кучо Эрнандес.
Эрнандес забивает в ворота «Манчестер Сити»:
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Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. Помогали ему ассистенты Эдриан Холмс и Даррен Кэнн. Резервный рефери — Саймон Хупер.
«Манчестер Сити» набрал 35 очков в 15 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Уотфорд» (13) — на 17-м месте. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».
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