Фёдор Чалов впервые за 3,5 года остался в запасе ЦСКА по решению тренерского штаба
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Сегодня, 4 декабря, состоялся матч «Крылья Советов» — ЦСКА. Встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Матч завершился победой армейцев со счётом 1:0.
Нападающий Фёдор Чалов впервые за 3,5 года остался в запасе ЦСКА по решению тренерского штаба красно-синих. 23-летний российский форвард армейцев последний раз находился на лавке до конца матча Российской Премьер-Лиги 1 апреля 2018 года в гостевой встрече с «Ростовом» (1:2).
Московский ЦСКА набрал 27 очков в 17 встречах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Крылья Советов» (24) — на 8-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37).
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