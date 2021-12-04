Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анчелотти рассказал, на кого хотел бы быть похожим из современных футболистов

Анчелотти рассказал, на кого хотел бы быть похожим из современных футболистов
Комментарии

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, на кого хотел бы быть похожим из современных футболистов.

«Кстати, я бы не хотел быть полузащитником. Наверное, центральным нападающим.

Я бы хотел быть таким, как Винисиус Жуниор, Бензема, Холанд. То есть нападающим, который много забивает. Чего мне не хватало, так это голов», — цитирует Анчелотти AS.

За время игровой карьеры с 1976 по 1992 год Анчелотти выступал за «Парму», «Рому» и «Милан». С 1981 по 1991 год Карло вызывался в сборную Италии.

В нынешнем розыгрыше испанской Примеры мадридский «Реал» располагается на 1-м месте в турнирной таблице. У «сливочных» после 15 сыгранных матчей 36 очков в активе.

Видеообзор матча 9-го тура Примеры «Реал» — «Атлетик»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Анчелотти – о «ЗМ»: Месси всё ещё великий. Надеюсь, в следующем году победит игрок «Реала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021