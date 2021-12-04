Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, на кого хотел бы быть похожим из современных футболистов.
«Кстати, я бы не хотел быть полузащитником. Наверное, центральным нападающим.
Я бы хотел быть таким, как Винисиус Жуниор, Бензема, Холанд. То есть нападающим, который много забивает. Чего мне не хватало, так это голов», — цитирует Анчелотти AS.
За время игровой карьеры с 1976 по 1992 год Анчелотти выступал за «Парму», «Рому» и «Милан». С 1981 по 1991 год Карло вызывался в сборную Италии.
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры мадридский «Реал» располагается на 1-м месте в турнирной таблице. У «сливочных» после 15 сыгранных матчей 36 очков в активе.
Видеообзор матча 9-го тура Примеры «Реал» — «Атлетик»:
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