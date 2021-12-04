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Экс-форвард «Кубани» Селезнёв обматерил одноклубника после матча УПЛ

Экс-форвард «Кубани» Селезнёв обматерил одноклубника после матча УПЛ
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Нападающий «Миная» Евгений Селезнёв обматерил одноклубника после матча его команды в 16-м туре Премьер-лиги Украины. Встреча с «Динамо» завершилась со счётом 0:2.

По окончании матча 36-летний Селезнёв не смог сдержать эмоций, с матами прокомментировал игру одного из футболистов «Миная».

«Кто этого ***** (нехорошего человека) выпустил? Кто его ***** (ради всего святого) выпустил? ***** (Зачем) вы его выпускаете? ***** (Зачем) он мне нужен здесь? Чтобы он вышел падать? **** (Боже), я ему сейчас ***** (пинков) дам в раздевалке», — кричал Селезнёв.

Судя по смыслу, Евгений имел в виду одного из игроков «Миная». Возможно, речь шла о Эдварде Кобаке.

Объясняя свой поступок, Евгений признался, что его возмутило отсутствие желания играть у одноклубника, поэтому он вспылил. После этого Селезнёву пришлось извиниться за свой поступок.

«Мне стыдно за свой поступок. Я не хотел никого оскорблять. У нас есть главный тренер, которого я очень уважаю. Именно Игорь Иванович Леонов принимает решение о составе. И это его компетенция, а не моя», — приводит слова Евгения Sport Arena.

Селезнёв добавил, что очень переживает за команду и всегда настроен на максимальный результат.

Напомним, в 2016 году форвард выступал за российскую «Кубань».

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