Моуринью — журналистам: ваша работа намного проще, поэтому мы зарабатываем больше
Поделиться
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью в резкой форме обратился к журналистам после игры 16-го тура Серии А с «Интером» (0:3).
«Работа журналистов намного проще, чем работа тренеров, поэтому мы зарабатываем намного больше, чем вы», — приводит слова португальского специалиста squawka.com.
«Интер» благодаря победе набрал 37 очков и поднялся на вторую строчку итальянской Серии А. «Рома» занимает пятую позицию с 25 очками.
58-летний Моуринью возглавил «волков» перед стартом нынешнего сезона. В 23 матчах при португальце «Рома» одержала 13 побед, восемь раз проиграла и дважды сыграла вничью. Контракт специалиста рассчитан до 2024 года. Ранее в Италии Моуринью тренировал «Интер».
В следующем туре «Рома» сыграет дома со «Специей».
Новость по теме«Интер» разгромил «Рому», одержав четвёртую победу подряд
Комментарии
- 5 декабря 2021
-
00:01
- 4 декабря 2021
-
23:54
-
23:46
-
23:40
-
23:36
-
23:26
-
23:25
-
23:22
-
23:07
-
22:53
-
22:51
-
22:44
-
22:42
-
22:29
-
22:28
-
22:24
-
22:22
-
22:08
-
22:06
-
22:03
-
22:00
-
21:56
-
21:53
-
21:52
-
21:51
-
21:50
-
21:46
-
21:44
-
21:30
-
21:27
-
21:20
-
21:16
-
21:07
-
21:03
-
20:57
Партнерский контент