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Моуринью — журналистам: ваша работа намного проще, поэтому мы зарабатываем больше

Моуринью — журналистам: ваша работа намного проще, поэтому мы зарабатываем больше
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью в резкой форме обратился к журналистам после игры 16-го тура Серии А с «Интером» (0:3).

«Работа журналистов намного проще, чем работа тренеров, поэтому мы зарабатываем намного больше, чем вы», — приводит слова португальского специалиста squawka.com.

«Интер» благодаря победе набрал 37 очков и поднялся на вторую строчку итальянской Серии А. «Рома» занимает пятую позицию с 25 очками.

58-летний Моуринью возглавил «волков» перед стартом нынешнего сезона. В 23 матчах при португальце «Рома» одержала 13 побед, восемь раз проиграла и дважды сыграла вничью. Контракт специалиста рассчитан до 2024 года. Ранее в Италии Моуринью тренировал «Интер».

В следующем туре «Рома» сыграет дома со «Специей».

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