Гвардиола высказался о победе «Манчестер Сити» в матче с «Уотфордом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе в матче 15-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом» (3:1).



«Очень хорошее выступление. Мы упустили много моментов, надеюсь, в следующий раз реализуем больше шансов.



Должны были раньше закончить эту игру. Мы постоянны в нашей игре. В футболе самое сложное — это забить гол. Но мы снова играли очень хорошо.



Мы видели игры «Уотфорда» с «Юнайтед», «Челси» и «Лестером». Они создавали много моментов за счёт контратак, сегодня нам удалось это пресечь. Команда забила три прекрасных гола и могла забить ещё.



Хочу поблагодарить Бернарду Силву, потому что он не подвёл. Спасибо. Он очень важен для нас», — цитирует Гвардиолу BBC.

Первый гол Силвы в ворота «Уотфорда»:

Силва делает дубль:

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