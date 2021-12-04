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Гвардиола высказался о победе «Манчестер Сити» в матче с «Уотфордом»

Гвардиола высказался о победе «Манчестер Сити» в матче с «Уотфордом»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе в матче 15-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом» (3:1).

«Очень хорошее выступление. Мы упустили много моментов, надеюсь, в следующий раз реализуем больше шансов.

Должны были раньше закончить эту игру. Мы постоянны в нашей игре. В футболе самое сложное — это забить гол. Но мы снова играли очень хорошо.

Мы видели игры «Уотфорда» с «Юнайтед», «Челси» и «Лестером». Они создавали много моментов за счёт контратак, сегодня нам удалось это пресечь. Команда забила три прекрасных гола и могла забить ещё.

Хочу поблагодарить Бернарду Силву, потому что он не подвёл. Спасибо. Он очень важен для нас», — цитирует Гвардиолу BBC.

Первый гол Силвы в ворота «Уотфорда»:

Силва делает дубль:

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