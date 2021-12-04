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Президент «Урала» — о возможной отставке Шалимова: это полный бред, у нас доверие к нему

Президент «Урала» — о возможной отставке Шалимова: это полный бред, у нас доверие к нему
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Президент «Урала» Григорий Иванов оценил игру команды в матче 17-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:0).

«Сегодня был тяжелейший матч. Наши игроки сделали всё для того, чтобы победить. Эмоций никаких не осталось совершенно.

Слухи про отставку Шалимова? Это полный бред. У нас доверие к нему было, есть и будет. Он отработал всего лишь три месяца, почему мы должны его увольнять. У нас даже мыслей таких не было. Мы видим, как играет наша команда, полностью довольны этим. Конечно, мы играем от обороны. Поверьте мне, мы забиваем достаточно, и будем стараться делать это гораздо чаще», — приводит слова Иванова «Спорт-экспресс».

Напомним, после победы «Урал» набрал 16 очков и поднялся с последнего места на 12-е в турнирной таблице.

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