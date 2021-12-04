Видеообзор разгромной победы «Интера» над «Ромой»

Сегодня, 4 декабря, состоялся матч «Рома» — «Интер». Встреча 16-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Олимпико» в Риме. Матч завершился разгромной победой миланской команды со счётом 3:0.

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На 15-й минуте Хакан Чалханоглу вывел «нерадзурри» вперёд. На 25-й минуте Эдин Джеко увеличил преимущество миланского коллектива, ему ассистировал Чалханоглу. На 39-й минуте Дензел Дюмфрис с передачи Алессандро Бастони довёл счёт до разгромного — 3:0.



«Интер» набрал 37 очков в 16 встречах и поднялся на 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Рома» с 25 баллами — на 5-м месте.