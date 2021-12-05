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Промес спасал «Спартак», фанаты «хоронили» поддержку команды. Фото победы над «Ахматом»

Промес спасал «Спартак», фанаты «хоронили» поддержку команды. Фото победы над «Ахматом»
Болельщики «Спартака»
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4 декабря в Москве на стадионе «Открытие Арена» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» одержал победу над «Ахматом». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Руя Витории.

Вратарь «Спартака» Александр Селихов поделился мнением об акции фанатов. Они ушли с трибун в ходе первого тайма.

«Со здоровьем всё хорошо, ничего серьёзного нет – просто подзаморозили и всё. Болельщикам большое спасибо за поддержку, их скандирование моего имени дорогого стоит. Думаю ли о сборной? Я думаю о том, как сделать так, чтобы «Спартак» положительно закончил сезон. Хотелось бы победы в Сочи и в Варшаве. Что касается покупки Свинова, то у нас же не закрытый клуб. Слышал, он перспективный. Да, у нас немало ребят, но это решение руководства. Мы примем его с добротой и теплотой.

Что касается ухода фанатов с трибуны, то без болельщиков футбол не тот. Надеюсь, этот вопрос решится как можно скорее», — передаёт слова Селихова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Ахмат» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.

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