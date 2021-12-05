Едвай толкал соперника в голову, Гисдоль не отдавал игроку мяч. Фото поражения «Локо»

4 декабря в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» потерпел поражение от «Урала». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Игоря Шалимова.
Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль высказался о поражении команды от «Урала» (0:1) в 17-м туре РПЛ.
«Мы очень расстроены сегодняшним результатом. Проиграли матч в первом тайме. В первом тайме нам хватало свежести, остроты передач, решений. В конце тайма пропустили гол с пенальти. Безусловно, это оказало давление на ребят. Сразу после начала второго тайма получили удаление. Ребята старались, если не ошибаюсь, раза три попали в перекладину», — передаёт слова Гисдоля корреспондент «Чемпионата» Айгуль Силкина.
Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Урал» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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