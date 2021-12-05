Полузащитник «Барселоны» Гави потерял сознание в матче с «Бетисом»

Полузащитник «Барселоны» Гави потерял сознание в первом тайме матча 16-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (0:1).
17-летнего испанского полузащитника отправили в больницу. На данный момент футболист уже отпущен из медицинского учреждения. Он чувствует себя хорошо.
В нынешнем сезоне Гави отдал одну голевую передачу в 12 матчах испанской Ла Лиги. Контракт полузащитника истекает в 2023 году. Transfermarkt оценивает игрока в € 25 млн.
«Барселона» потерпела первое поражение под руководством испанского специалиста Хавьера Эрнандеса (Хави). В следующем туре сине-гранатовые проведут матч с «Осасуной» в гостях. Также на следующей неделе испанский клуб ждёт игра с «Баварией» в последнем туре Лиги чемпионов.
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