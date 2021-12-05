Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Химки» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Барселоны» Гави потерял сознание в матче с «Бетисом»

Полузащитник «Барселоны» Гави потерял сознание в матче с «Бетисом»
Комментарии

Полузащитник «Барселоны» Гави потерял сознание в первом тайме матча 16-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (0:1).

17-летнего испанского полузащитника отправили в больницу. На данный момент футболист уже отпущен из медицинского учреждения. Он чувствует себя хорошо.

В нынешнем сезоне Гави отдал одну голевую передачу в 12 матчах испанской Ла Лиги. Контракт полузащитника истекает в 2023 году. Transfermarkt оценивает игрока в € 25 млн.

«Барселона» потерпела первое поражение под руководством испанского специалиста Хавьера Эрнандеса (Хави). В следующем туре сине-гранатовые проведут матч с «Осасуной» в гостях. Также на следующей неделе испанский клуб ждёт игра с «Баварией» в последнем туре Лиги чемпионов.

Гави теряет сознание:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Видеообзор первого поражения «Барселоны» при Хави
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021