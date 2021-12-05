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Видеообзор первого поражения «Барселоны» при Хави

Видеообзор первого поражения «Барселоны» при Хави
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Сегодня, 4 декабря, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне в рамках 16-го тура испанской Примеры «Барселона» принимала «Бетис». Гости одержали победу – 1:0.

Единственный гол был забит во втором тайме. На 79-й минуте отличился форвард гостей Хуанми, ему ассистировал Кристиан Тельо.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Пабло Гонсалес Фуэртес. Ему помогали ассистенты Альфредо Родригес и Исраэль Барсена. Резервный рефери – Карлос Фернандес Буэрго.

Поражение от «Бетиса» стало первым для Хави в качестве главного тренера сине-гранатовых.

«Бетис» набрал 30 очков в 15 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Барселона» (23) – на 7-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал», набравший в 15 встречах 36 очков. Действующий чемпион Испании — «Атлетико».

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