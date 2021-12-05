«Аталанта» обыграла «Наполи». Миранчук на поле не появился

«Аталанта» одержала победу в матче 16-го тура итальянской Серии А с «Наполи». Встреча прошла в Неаполе на «стадионе им. Марадоны» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани.
Счёт в игре на 7-й минуте открыл полузащитник гостей Руслан Малиновский, результативную передачу которому отдал Дуван Сапата. К концу первого тайма «Наполи» сравнял счёт благодаря Петру Зелиньскому. В начале второго тайма Дрис Мертенс откликнулся на передачу Кевина Малку. На 60-й минуте судья отменил пенальти в ворота «Наполи», но это не помешало игрокам «Аталанты» отличиться дважды. Забивали Мерих Демирал (Рафаэл Толой) и Ремо Фройлер (Йосип Иличич). Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук на поле не появился.
Победа позволила клубу из Бергамо набрать 34 очка и укрепиться на четвёртой строчке чемпионата Италии. «Наполи» с 36 очками остался на третьей позиции.
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