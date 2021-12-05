Мадридский «Реал» одержал шестую победу подряд, обыграв «Реал Сосьедад». У Бензема травма

В ночь с 4 на 5 декабря на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне в рамках 16-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» принимал мадридский «Реал». Гости одержали победу – 2:0.
Счёт был открыт в начале второго тайма. На 47-й минуте отличился нападающий хозяев Винисиус Жуниор, ему ассистировал Лука Йович. На 57-й минуте преимущество «сливочных» с передачи Каземиро удвоил Йович.
Отметим, что Йович вышел на замену на 17-й минуте встречи из-за травмы Карима Бензема.
Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Хесус Хиль Мансано. Ему помогали ассистенты Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Резервный рефери – Хайме Руис Альварес.
«Реал» набрал 39 очков в 16 матчах. «Сливочные» занимают 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Реал Сосьедад» с 29 очками располагается на 5-м месте в таблице. Действующим чемпионом Испании является мадридский «Атлетико».
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