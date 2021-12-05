Малиновский второй в топ-5 лиг по дальним голам после Месси

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский открыл счёт в гостевом матче с «Наполи» в 16-м туре Серии А, завершившемся победой команды из Бергамо (3:2). Этот гол стал для Малиновского 13-м мячом из-за пределов штрафной с момента его дебюта в Серии А летом 2019 года. За это время в топ-5 лиг больше дальними ударами забивал только Лионель Месси (18), сообщает в «Твиттере» OptaPaolo.
Победа в последнем матче позволила «Аталанте» приблизиться к тройке лидеров. После 16 туров команда с 34 очками идёт на 4-м месте в Серии А. «Наполи» расположился на третьей строчке, набрав 36 очков.
Алексей Миранчук провёл весь матч на скамейке запасных. Всего в этом сезоне российский игрок 7 раз выходил в составе «Аталанты» в Серии А и не отличился результативными действиями.
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