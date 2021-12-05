Андрей Шевченко поделился ожиданиями от предстоящего матча «Дженоа» с «Ювентусом»
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Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал предстоящий матч с «Ювентусом» в 16-м туре чемпионата Италии.
«Перед тем, как приступить к работе, я знал, что будут трудности, особенно учитывая календарь, но чего я не ожидал, так это всех этих травм. «Ювентус всегда остаётся «Ювентусом», отличной командой с важными чемпионами. Они умеют быстро забыть о поражениях. Статистика за всю карьеру Аллегри говорит за него. Он мотиватор, который знает, как добиться от этой группы игроков максимума», — приводит слова Шевченко Football Italia.
Матч между «Дженоа» и «Ювентус» состоится 5 декабря, начало – 22:45. На данный момент «Ювентус» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Джена» (10) находится на 18-м месте.
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