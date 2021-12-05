Левандовски – о победе над «Боруссией»: мы заработали заслуженную победу
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Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал гостевую победу над дортмундской «Боруссией» (3:2).
«Для фанатов это была очень интересная игра. Мы играли не идеально, допустили несколько ошибок, особенно на 20-й минуте второго тайма. В итоге важно только то, что мы заработали заслуженную победу. На данный момент у нас есть проблемы с составом, но на поле все игроки показали свой высокий уровень» — передает слова Левандовски официальный сайт «Баварии».
В прошедшей встрече польский форвард отметился голами на 9-й и 77-й минутах. Второй мяч был забит с пенальти и стал для «Баварии» победным.
Клуб из Мюнхена лидирует в Бундеслиге с 34 очками, «Боруссия» идёт второй, отставая на 4 очка.
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