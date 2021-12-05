Томас Мюллер о скандальном матче с «Боруссией»: я могу понять их разочарование и гнев
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Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал победу в матче 14-го тура чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией» (3:2).
«В первом тайме мы были намного лучше, чем во втором. Конечно, в конце концов, мы забивали голы, но мы также хорошо работали с мячом в первом тайме, поэтому должны были вести в счёте. Во втором тайме я не уверен, что наша игра этого заслуживала, но наша приверженность и борьба были месте. В конце концов, сурово, что именно это решило исход игры. Я могу понять их разочарование и гнев», — приводит слова Мюллера официальный сайт «Баварии».
Напомним, победный гол в матче с пенальти забил Роберт Левандовски. После матча футболисты «Борусси» раскритиковали работу главного арбитра матча.
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