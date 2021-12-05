Промес опубликовал пост в «Инстаграме» после победы «Спартака» в матче с «Ахматом»
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес опубликовал пост в «Инстаграме» после победы в матче 17-го тура чемпионата России с «Ахматом» со счётом 2:1.
«Большая победа в сложном матче. Спасибо за поддержку», — написал Промес в своём «инстаграме».
Напомним, на 87-й минуте Квинси Промес принёс красно-белым победу. При этом, «Спартак» с середине первого тайма играл в меньшинстве после удаления Александра Соболева, который получил прямую красную карточку за грубый фол на Игоре Коновалове.
«Спартак» набрал 23 очка в 17 встречах и поднялся на девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ахмат» (24) остался на 7-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37).
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