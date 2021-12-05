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Потерявший сознание на футбольном поле юный талант «Барселоны» избежал сотрясения мозга

Потерявший сознание на футбольном поле юный талант «Барселоны» избежал сотрясения мозга
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Потерявший сознание в матче «Барселоны» с «Бетисом» 17-летний полузащитник каталонского клуба Гави избежал сотрясения мозга и на следующей неделе сможет принять участие во встрече своей команды с «Баварией» в Лиге чемпионов УЕФА. Информация о возможном сотрясении мозга футболиста не подтвердилась, сообщает испанское издание Marca.

В состоявшемся 4 декабря матче 16-го тура чемпионата Испании «Барселона» дома уступила «Бетису» (0:1). В этой игре Гави был заменён ещё в первом тайме. Незадолго до перерыва полузащитника унесли с поля на носилках. Замене предшествовало столкновение игрока с защитником соперников Эктором Бельерином. Изначально Гави сумел продолжить игру, но через несколько минут, контролируя мяч, вновь упал на газон. На этот раз уже без контакта с соперниками.

Футболиста доставили в больницу, где обследование не выявило у него ничего серьёзного. Гави сможет принять участие в назначенном на следующую неделю матче Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией».

В нынешнем сезоне Гави отдал одну голевую передачу в 12 матчах испанской Ла Лиги. Контракт полузащитника истекает в 2023 году. Transfermarkt оценивает футболиста в € 25 млн.

«Барселона» потерпела первое поражение под руководством испанского специалиста Хавьера Эрнандеса (Хави).

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