Потерявший сознание на футбольном поле юный талант «Барселоны» избежал сотрясения мозга

Потерявший сознание в матче «Барселоны» с «Бетисом» 17-летний полузащитник каталонского клуба Гави избежал сотрясения мозга и на следующей неделе сможет принять участие во встрече своей команды с «Баварией» в Лиге чемпионов УЕФА. Информация о возможном сотрясении мозга футболиста не подтвердилась, сообщает испанское издание Marca.



В состоявшемся 4 декабря матче 16-го тура чемпионата Испании «Барселона» дома уступила «Бетису» (0:1). В этой игре Гави был заменён ещё в первом тайме. Незадолго до перерыва полузащитника унесли с поля на носилках. Замене предшествовало столкновение игрока с защитником соперников Эктором Бельерином. Изначально Гави сумел продолжить игру, но через несколько минут, контролируя мяч, вновь упал на газон. На этот раз уже без контакта с соперниками.



Футболиста доставили в больницу, где обследование не выявило у него ничего серьёзного. Гави сможет принять участие в назначенном на следующую неделю матче Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией».



В нынешнем сезоне Гави отдал одну голевую передачу в 12 матчах испанской Ла Лиги. Контракт полузащитника истекает в 2023 году. Transfermarkt оценивает футболиста в € 25 млн.



«Барселона» потерпела первое поражение под руководством испанского специалиста Хавьера Эрнандеса (Хави).