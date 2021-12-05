Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

750-й гол Овечкина в НХЛ и победа «Баварии» над «Боруссией». Главное к утру

750-й гол Овечкина в НХЛ и победа «Баварии» над «Боруссией». Главное к утру
Комментарии

Юбилейная шайба Александра Овечкина в НХЛ, победа «Баварии» над «Боруссией» в чемпионате Германии, «ПСЖ» едва сенсационно не уступил «Лансу» в Лиге 1. Главное к утру в подборке «Чемпионата».

  1. 750-й гол Овечкина в НХЛ помог «Вашингтону» обыграть «Коламбус». У Тарасова – 29 сейвов.
  2. «Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию», Левандовски оформил дубль.
  3. «ПСЖ» избежал поражения в матче с «Лансом», забив на 92-й минуте.
  4. Овечкин догнал Эспозито по количеству победных голов в истории НХЛ.
  5. Капризов установил очередной рекорд «Миннесоты» в игре с «Торонто».
  6. Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на этапе КМ в Эстерсунде.
  7. Мадридский «Реал» одержал шестую победу подряд, обыграв «Реал Сосьедад». У Бензема травма.
  8. Медведев обыграл Штруффа и вывел сборную России в финал Кубка Дэвиса.
  9. «Спартак» в меньшинстве вырвал победу у «Ахмата» на 87-й минуте матча .
  10. Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в седьмой партии матча за мировую шахматную корону.
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021