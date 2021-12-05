750-й гол Овечкина в НХЛ и победа «Баварии» над «Боруссией». Главное к утру

Юбилейная шайба Александра Овечкина в НХЛ, победа «Баварии» над «Боруссией» в чемпионате Германии, «ПСЖ» едва сенсационно не уступил «Лансу» в Лиге 1. Главное к утру в подборке «Чемпионата».