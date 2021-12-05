750-й гол Овечкина в НХЛ и победа «Баварии» над «Боруссией». Главное к утру
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Юбилейная шайба Александра Овечкина в НХЛ, победа «Баварии» над «Боруссией» в чемпионате Германии, «ПСЖ» едва сенсационно не уступил «Лансу» в Лиге 1. Главное к утру в подборке «Чемпионата».
- 750-й гол Овечкина в НХЛ помог «Вашингтону» обыграть «Коламбус». У Тарасова – 29 сейвов.
- «Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию», Левандовски оформил дубль.
- «ПСЖ» избежал поражения в матче с «Лансом», забив на 92-й минуте.
- Овечкин догнал Эспозито по количеству победных голов в истории НХЛ.
- Капризов установил очередной рекорд «Миннесоты» в игре с «Торонто».
- Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на этапе КМ в Эстерсунде.
- Мадридский «Реал» одержал шестую победу подряд, обыграв «Реал Сосьедад». У Бензема травма.
- Медведев обыграл Штруффа и вывел сборную России в финал Кубка Дэвиса.
- «Спартак» в меньшинстве вырвал победу у «Ахмата» на 87-й минуте матча .
- Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в седьмой партии матча за мировую шахматную корону.
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