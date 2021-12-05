Арбитр Цвайер прокомментировал свои решения в матче «Боруссия» Д — «Бавария»

Арбитр Феликс Цвайер прокомментировал решения, принятые им в матче 14-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия» Д — «Бавария» (2:3).



«Что касается игры рукой Матса Хуммельса, я сразу увидел, что произошёл контакт. Но точно не мог понять, находилась ли его рука в естественном положении. Поэтому я обратился к видеоассистенту. Он сказал, что игрок вытянул руку, она находилась в неестественном положении. Затем я сам просмотрел эпизод и назначил пенальти.



Если говорить об эпизоде с падением Марко Ройса, контакт в верхней части тела был. Но я разрешал бороться, поэтому не стал назначать 11-метровый удар. Мы хотим жёсткой борьбы. Нужно стараться как можно меньше вмешиваться в игру. Почему не стал смотреть эпизод с Ройсом, а эпизод с Хуммельсом пересмотрел? Могу это объяснить. В эпизоде с игрой рукой мне нужно было оценить положение руки. В моменте с Ройсом у меня было полное представление о ситуации, и VAR не возражал. В нижней части тела контакта не было», — приводит слова Цвайера Sky Germany.