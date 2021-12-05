Жорди Альба: «Бетис» — прямой конкурент «Барселоны». Проиграв им, мы сделали шаг назад

Защитник «Барселоны» Жорди Альба прокомментировал результат матча 16-го тура испанской Примеры с «Бетисом» (0:1).



«В первом тайме мы продемонстрировали отличную игру. Соперник был хорош, прессинговал, но у нас были явные шансы забить. Во втором тайме мы пропустили, когда играли лучше. «Бетис» — наш прямой конкурент, и мы не смогли взять три очка. Нужно над этим работать.



Впереди важный матч Лиги чемпионов, и мы надеемся, что сможем продвинуться дальше. Мы всегда должны совершенствоваться, должны быть терпеливыми, чтобы иметь преимущество на своём поле. Прогресс виден, но очевидно, что необходимо улучшаться. «Барселона» всегда обязана побеждать, особенно дома, но мы этого не делаем. Чтобы выигрывать на выезде, мы тратим очень много сил. Я убеждён, что мы перевернём ситуацию и примем идеи нового тренера. Мы сделали шаг назад, проиграв прямому конкуренту. Теперь нужно лишь работать и совершенствоваться. Тогда хорошие результаты придут», — приводит слова Альбы Movistar.

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