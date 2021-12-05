Анчелотти: не хочу, чтобы думали, что «Реал» уже чемпион. В футболе всё меняется за 3 дня

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал результат матча 16-го тура испанской Примеры с клубом «Реал Сосьедад» (2:0).
«Это был хороший день для нас, но борьба в чемпионате продолжается. Я не думаю и не хочу, чтобы кто-то думал, что мы уже чемпионы. Это преувеличение. Каждая игра сложна, и мы должны тщательно готовиться к следующим встречам. Я хорошо знаю футбол и понимаю, что всё может измениться за три дня.
Я доволен командой, потому что мы полноценно отработали и в защите, и в нападении, играя с сильным соперником. Все были сплочены, действовали компактно. У соперника много сильных качеств, и наша заслуга состоит в том, что им не удалось продемонстрировать свои сильные стороны в этом матче», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.
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