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«Команду лихорадит». Геркус высказался о результатах «Локомотива»

«Команду лихорадит». Геркус высказался о результатах «Локомотива»
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался по поводу результатов команды в сезоне-2021/2022.

«Локомотив» сильно лихорадит. Причина этого — уход старых лидеров. Приход большого количества игроков в команду требует большой внутренней работы, чтобы показывать осмысленную игру и давать результат на постоянной основе. На фоне большого количества игр этого сделать не удаётся. Подождём двух последних игр в этом календарном году, и тогда можно будет подвести какие-то итоги», — приводит слова Геркуса «Спорт-экспресс».

Напомним, сейчас «Локомотив» занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. За 17 матчей железнодорожники набрали 25 очков. Лидирует в чемпионате России «Зенит» (37).

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