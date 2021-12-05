Юран: пока «Спартак» наиграл на 9-е место. Определяющим для Витории станет матч с «Легией»

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран прокомментировал победу «Спартака» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1).



«Спартак» совершил маленький подвиг, в меньшинстве одолев «Ахмат». Полтора тайма играли вдесятером. «Ахмат» вообще-то очень крепкая команда. Было видно, что гости приехали сюда за очками, заряженными на борьбу. После этого нелепого удаления грозненцы владели инициативой. Но «Спартак» дотерпел, дождался своего шанса, заставил вратаря ошибиться. Промес забил. Здорово, что команда не развалилась, доработала до конца. Не было на поле безразличных!



Что касается 9-го места «Спартака» в таблице, к сожалению, таковы нынешние реалии. И ведь по большому счёту всё закономерно. Если вспомнить игры красно-белых в этом сезоне, то, увы, пока они наиграли только на 9-е место. Всё по делу.



Определяющим для Витории станет гостевой матч с «Легией». После него, наверное, и будет ясно, продолжит ли он работу в «Спартаке». Если команда попадёт в евровесну, допускаю, что ему дадут доработать до конца чемпионата, а дальше примут решение», — приводит слова Юрана «Спорт-экспресс».