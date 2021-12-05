Тибо Куртуа провёл 150-й матч за «Реал»
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В матче 16-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» принимал мадридский «Реал». Встреча прошла на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне и завершилась победой мадридской команды со счётом 2:0.
Эта встреча стала 150-й для 29-летнего бельгийского голкипера Тибо Куртуа в составе «Реала». В нынешнем сезоне Куртуа принял участие в 16 матчах чемпионата Испании, в пяти из которых оставил ворота своей команды в неприкосновенности.
Напомним, Куртуа перешёл из лондонского «Челси» в «Реал» в 2018 году. В составе мадридского клуба вратарь — чемпион Испании (сезон-2019/2020), обладатель Суперкубка Испании (сезон-2019/2020), а также победитель клубного чемпионата мира (2018). Ранее голкипер выступал за «Генк» и мадридский «Атлетико».
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