«Лидс Юнайтед» — «Брентфорд»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
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Сегодня, 5 декабря, состоится матч «Лидс Юнайтед» — «Брентфорд». Встреча 15-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Лидс Юнайтед» — «Брентфорд».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. Помогать ему будут ассистенты Николас Хоптон и Джеймс Мейнворинг. Резервный рефери — Майкл Солсбери.
«Брентфорд» набрал 16 очков в 14 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Лидс Юнайтед» (15) — на 16-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити», в 15 встречах набравший 35 очков. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».
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