«Тоттенхэм Хотспур» — «Норвич Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 5 декабря, состоится матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Норвич Сити». Встреча 15-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Тоттенхэм Хотспур» — «Норвич Сити».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. Помогать ему будут ассистенты Иан Хассин и Нил Дэвис. Резервный рефери — Мартин Аткинсон.



«Тоттенхэм Хотспур» набрал 22 очка в 13 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Норвич Сити» (10) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити», в 15 встречах набравший 35 очков.