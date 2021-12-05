Рангник — о борьбе «МЮ» с топ-клубами АПЛ: я оптимистичен, но нужно быть реалистом

Новоиспечённый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о борьбе с топ-клубами английской Премьер-лиги.
«Я настроен оптимистично, но нужно быть реалистом. Недавно мы проиграли «Ливерпулю» со счётом 0:5. Если быть честным, счёт мог быть и крупнее. В матче с «Манчестер Сити» мы проиграли 0:2 и также могли пропустить гораздо больше голов.
Было важно взять очки в матче с «Челси», но что по игре? У лондонцев было 24 удара по воротам. У нас – три.
Так что прямо сейчас сказать, что я буду на равных бороться с лучшими тренерами и топ-клубами АПЛ в ближайшие несколько недель или месяцев, нереально. Сейчас я сосредоточен на ближайших матчах», — приводит слова Рангника Mirror.
Напомним, ранее Рангник являлся руководителем по спорту и развитию московского «Локомотива». Недавно пресс-служба «Манчестер Юнайтед» объявила о назначении немецкого специалиста Ральфа исполняющим обязанности главного тренера команды до конца нынешнего сезона. Немецкий специалист уже решил все проблемы с документами и сможет вывести «красных дьяволов» в качестве тренера на ближайший матч АПЛ с «Кристал Пэлас», который состоится сегодня, 5 декабря.
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» (3:2):
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