«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 5 декабря, состоится матч «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Встреча 15-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном. Помогать ему будут ассистенты Ли Беттс и Скотт Леджер. Резервный рефери — Джонатан Мосс.



«Манчестер Юнайтед» набрал 21 очко в 14 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Кристал Пэлас» (16) — на 11-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити», в 15 встречах набравший 35 очков. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».

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