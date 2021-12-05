Защитник «Ахмата» Семёнов: думаю, удалять Соболева не надо было
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Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов поделился мнением об удалении нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 2:1.
«Как судейство? Фиг его знает. Удаление на Соболеве было? Я не видел самого момента, значит, нам повезло. Думаю, удалять Соболева не надо было, но я не помню момент столкновения до конца. Что касается акции болельщиков, прекрасно к ней отношусь. Я поддерживаю фанатов», — приводит слова Семёнова «Рейтинг Букмекеров».
«Спартак» набрал 23 очка в 17 встречах и поднялся на девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ахмат» (24) остался на 7-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37).
Новость по темеСоболев — об удалении: я попал в ногу, но куда мне было её деть?
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