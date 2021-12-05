Холанд догнал Роналду и Мбаппе по голам в 2021 году. Месси отстаёт. Левандовски — лидер

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд отметился забитым мячом в матче 14-го тура немецкой Бундеслиги с «Баварией» (2:3). Этот гол стал для норвежского форварда 45-м в 2021 году. По этому показателю Холанд догнал Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» и Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен», в активе которых также по 45 голов.
Примечательно, что безоговорочным лидером по количеству голов в 2021 году является форвард «Баварии» Роберт Левандовски, на счету которого 66 забитых мячей. У нападающего «Реала» Карима Бензема 44 гола, у форварда «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна и форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси – по 41 забитому мячу.
Напомним, «Золотой мяч» по итогам 2021 года получил Лионель Месси. Роберт Левандовски занял второе место в голосовании за право получить награду.
- 5 декабря 2021
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