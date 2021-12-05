Ибрагимович: у «МЮ» мелочный менталитет. Они вычли фунт из зарплаты за сок из мини-бара

Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович поделился воспоминаниями о работе в «Манчестер Юнайтед».



«Одна вещь меня очень удивила: все думают о «Манчестер Юнайтед» как о топ-клубе, одном из самых богатых и могущественных в мире, и со стороны кажется, что это так. Но как только я оказался там, я обнаружил мелочный, замкнутый менталитет.



Однажды я был с командой в отеле перед матчем. Я захотел попить, поэтому открыл мини-бар и выпил фруктового сока. Мы проиграли, потом поехали домой. Прошло время. Пришла моя зарплата. Обычно я не смотрю на это, подвожу итоги в конце года. Но в этот раз, не знаю почему, мне стало любопытно, и я понял, что они вычли фунт из зарплаты. Я позвонил менеджеру команды: «Простите, почему клуб забрал фунт из моей зарплаты?». Менеджер ответил: «Это за фруктовый сок из мини-бара». Я опешил: «Ты шутишь, что ли?» Он произнёс: «Нет, если ты что-то заказываешь, ты должен за это платить». Я отметил: «Конечно, но я поехал в отель не по собственной инициативе. Я не был в отпуске. Это было моё рабочее место. Если я должен куда-то ехать и хочу пить, я должен пить. Я не могу выйти на поле обезвоженным».



Можете в это поверить? Фунт? Ничего подобного никогда не случалось в Италии. Это детали, которые имеют значение и вызывают уважение игроков. Каждый день меня просили показать документы, чтобы попасть на тренировочную базу. Я опускаю окно и говорю охраннику: «Слушай, друг, я уже месяц хожу сюда каждый день. Я лучший игрок мира. Если ты по-прежнему не узнаёшь меня, ты не на той работе», — приводит слова Ибрагимовича The Athletic.