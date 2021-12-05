Свинов — о переходе в «Спартак»: я счастлив. Этот клуб всегда борется за чемпионство

Молодой голкипер Илья Свинов прокомментировал свой переход из «Факела» в «Спартак».

«Доволен подписать контракт с таким клубом. Очень большой и великий клуб, самый титулованный в России. Ну, счастлив.

Честно говоря, не мог представить, что карьера будет так стремительно развиваться. До сих пор не верится. Но я много работал для этого. А тяжёлый труд, как известно, окупается.

Почему решился на трансфер посреди сезона? Потому что «Спартак» — один из самых топовых, если не самый топовый клуб в России. «Спартак» всегда борется за высшие места и за чемпионство. На каждый матч выходит, чтобы выигрывать.

Контракт с 21-летним вратарём вступит в силу 1 января 2022 года и будет рассчитан до 31 мая 2025 года с опцией продления ещё на год по инициативе «Спартака». Свинов является воспитанником тольяттинского футбола. Он начал профессиональную карьеру в родной «Ладе», затем выступал за новотроицкую «Носту», а летом этого года перешёл в «Факел». Воронежцы завершили первую часть на втором месте в таблице, при этом вратарь пропускал в среднем меньше одного гола за матч и провёл 11 «сухих» встреч.