Свинов отреагировал на шутки о том, что «Спартак» выбирал его по фамилии

Новичок московского «Спартака» Илья Свинов отреагировал на шутки о том, что московский клуб выбирал его по фамилии. Напомним, голкипер перешёл в стан красно-белых из «Факела».
«Болельщики шутят, что с такой фамилией я не мог не оказаться в «Спартаке»? Всё по делу. Нормально отношусь к таким шуткам (улыбается). В моей фамилии ударение правильно ставить на «о», — сказал Свинов в видео на YouTube-канале пресс-службы «Спартака».
Контракт с 21-летним вратарём вступит в силу 1 января 2022 года и будет рассчитан до 31 мая 2025 года с опцией продления ещё на год по инициативе «Спартака». Свинов является воспитанником тольяттинского футбола. Он начал профессиональную карьеру в родной «Ладе», затем выступал за новотроицкую «Носту», а летом этого года перешёл в «Факел». Воронежцы завершили первую часть на втором месте в таблице, при этом вратарь пропускал в среднем меньше одного гола за матч и провёл 11 «сухих» встреч.
- 5 декабря 2021
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