Свинов: Селихов и Максименко — топ-вратари. Будем конкурировать

Новоиспечённый голкипер московского «Спартака» Илья Свинов высказался о конкуренции во вратарской линии красно-белых.

«Готов ли к статусу третьего вратаря? Если это будет по делу, то готов. Будем конкурировать. Пришёл сюда, чтобы становиться сильнее. Селихов и Максименко – вратари топ-уровня в России, поэтому хочется конкурировать с ними и становиться сильнее. Если буду третьим вратарём – пусть так, но я не опущу руки и продолжу работать, потому что шанс, как мне кажется, будет. Важно, чтобы я был к нему готов и смог им воспользоваться.

Мне хочется становиться сильнее. А для этого нужно конкурировать с самыми сильными. Поэтому принял решение о переходе. Когда появляется вариант с таким клубом – надо переходить», — сказал Свинов в видео на YouTube-канале пресс-службы «Спартака».

Контракт с 21-летним вратарём вступит в силу 1 января 2022 года и будет рассчитан до 31 мая 2025 года с опцией продления ещё на год по инициативе «Спартака». Свинов является воспитанником тольяттинского футбола. Он начал профессиональную карьеру в родной «Ладе», затем выступал за новотроицкую «Носту», а летом этого года перешёл в «Факел». Воронежцы завершили первую часть на втором месте в таблице, при этом вратарь пропускал в среднем меньше одного гола за матч и провёл 11 «сухих» встреч.