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«Химки» — «Арсенал»: составы команд на матч 17-го тура РПЛ

«Химки» — «Арсенал»: составы команд на матч 17-го тура РПЛ
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Стали известно стартовые составы «Химок» и тульского «Арсенала» на матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Арсенал».

«Химки»: Лантратов, Идову, Набиуллин, Данилкин, Филин, Дагерстол, Стоинович, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Адеми.

Запасные: Генералов, Сычёв, Тихий, Трошечкин, Давидян, Боженов, Соколов, Сабович, Долгов, Садыгов.

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Сокол, Степанов, Радакович, Гулиев, Чаушич, К. Кангва, Э. Кангва, Давиташвили, Марков.

Запасные: Левашов, Шамов, Беляев, Бьёрнстрём, Камболов, Пантелеев, Луценко, Панченко, Аджоев, Тудорие.

Тульский «Арсенал» в 16 встречах набрал 16 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (14) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37).

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