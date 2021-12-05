«Химки» — «Арсенал»: составы команд на матч 17-го тура РПЛ

Стали известно стартовые составы «Химок» и тульского «Арсенала» на матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Арсенал».
«Химки»: Лантратов, Идову, Набиуллин, Данилкин, Филин, Дагерстол, Стоинович, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Адеми.
Запасные: Генералов, Сычёв, Тихий, Трошечкин, Давидян, Боженов, Соколов, Сабович, Долгов, Садыгов.
«Арсенал»: Коченков, Смольников, Сокол, Степанов, Радакович, Гулиев, Чаушич, К. Кангва, Э. Кангва, Давиташвили, Марков.
Запасные: Левашов, Шамов, Беляев, Бьёрнстрём, Камболов, Пантелеев, Луценко, Панченко, Аджоев, Тудорие.
Тульский «Арсенал» в 16 встречах набрал 16 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (14) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37).
- 5 декабря 2021
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