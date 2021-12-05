Рахим Стерлинг рассказал о психологических проблемах и борьбе с ними

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг рассказал о своих психологических проблемах в конце прошлого сезона.

«Я пережил трудный период, когда не мог остановить поток мыслей в голове. Я не мог избавиться от негативного мироощущения. Всё, что я обычно делал, не помогало, и мне приходилось с этим бороться.

Впервые в карьере играл не так много, как мне хотелось бы. Я был очень расстроен, и у нас на горизонте был грандиозный турнир. Мне нужно было что-то сделать, чтобы попасть в заявку сборной Англии. И поэтому я принял решение: когда вернусь из национальной команды, найду время для себя и попробую что-то новое. Этим «новым» стала медитация, которая сильно повлияла как на душевное состояние, так и на физическое состояние.

Медитируя в первый раз, я почувствовал себя очень свежим и вдохновлённым. А на следующий день стало ещё лучше, так что… я продолжил. Медитация улучшила моё мышление, но также улучшила моё тело. Чем больше я этим занимаюсь, тем лучше чувствую себя», — приводит слова Стерлинга Sport Illustrated со ссылкой на The Times.