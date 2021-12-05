Нагельсман — о дубле Левандовского: он ответил фанатам «Боруссии» Д на выкрики про Месси
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман высказался о нападающем мюнхенцев Роберте Левандовском после матча 14-го тура немецкой Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (3:2).
«Роберт забил решающие голы. Он ответил болельщикам «Боруссии» на их выкрики в честь Месси на стадионе», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany.
Напомним, Левандовски оформил дубль в этой встрече. Ранее польский футболист стал вторым в борьбе за «Золотой мяч», а сама награда досталась форварду «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси. Во время матча болельщики дортмундской «Боруссии» скандировали имя аргентинского форварда.
«Бавария» набрала 34 очка и оторвалась от дортмундской «Боруссии» на четыре очка. Мюнхенцы возглавляют турнирную таблицу Бундеслиги.
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