Нагельсман — о дубле Левандовского: он ответил фанатам «Боруссии» Д на выкрики про Месси

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман высказался о нападающем мюнхенцев Роберте Левандовском после матча 14-го тура немецкой Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (3:2).



«Роберт забил решающие голы. Он ответил болельщикам «Боруссии» на их выкрики в честь Месси на стадионе», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany.



Напомним, Левандовски оформил дубль в этой встрече. Ранее польский футболист стал вторым в борьбе за «Золотой мяч», а сама награда досталась форварду «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси. Во время матча болельщики дортмундской «Боруссии» скандировали имя аргентинского форварда.



«Бавария» набрала 34 очка и оторвалась от дортмундской «Боруссии» на четыре очка. Мюнхенцы возглавляют турнирную таблицу Бундеслиги.

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