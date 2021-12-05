Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нагельсман — о дубле Левандовского: он ответил фанатам «Боруссии» Д на выкрики про Месси

Нагельсман — о дубле Левандовского: он ответил фанатам «Боруссии» Д на выкрики про Месси
Комментарии

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман высказался о нападающем мюнхенцев Роберте Левандовском после матча 14-го тура немецкой Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (3:2).

«Роберт забил решающие голы. Он ответил болельщикам «Боруссии» на их выкрики в честь Месси на стадионе», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany.

Напомним, Левандовски оформил дубль в этой встрече. Ранее польский футболист стал вторым в борьбе за «Золотой мяч», а сама награда досталась форварду «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси. Во время матча болельщики дортмундской «Боруссии» скандировали имя аргентинского форварда.

«Бавария» набрала 34 очка и оторвалась от дортмундской «Боруссии» на четыре очка. Мюнхенцы возглавляют турнирную таблицу Бундеслиги.

Новость по теме
Левандовски — о победе над «Боруссией»: мы заработали заслуженную победу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021