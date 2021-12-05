Ансу Фати не поможет «Барселоне» в матче Лиги чемпионов с «Баварией»

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати не сыграет в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Баварией», сообщает AS.



Напомним, Фати травмировал ногу в матче 13-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 с «Сельтой» (3:3) и не выходил на поле с 6 ноября. По информации источника, планировалось, что форвард присоединится к тренировкам в общей группе 3 декабря, однако Фати до сих пор занимается отдельно от команды. Ожидается, что он вернётся на поле через две недели. Таким образом, Фати не сможет помочь каталонцам в игре в «Баварией» и не отправится в Мюнхен.



Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Бавария» — «Барселона» состоится 8 декабря на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Начало встречи — в 23:00 мск. Немецкий клуб уже обеспечил себе выход в плей-офф турнира с первого места в группе, а каталонцам необходимо обыграть «Баварию» или рассчитывать, что «Бенфика» потеряет очки в матче с киевским «Динамо», чтобы выйти в следующую стадию.

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