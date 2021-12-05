«Химки» провели 3 вынужденные замены за 12 минут матча с «Арсеналом»

Сегодня, 5 декабря, подмосковные «Химки» принимают на своём поле тульский «Арсенал». Матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «Арена Химки» в Химках. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В первом тайме у «Химок» возник ряд кадровых проблем. В течение 12 минут тренерский штаб подмосковной команды провёл три вынужденные замены. На 13-й минуте встречи поле из-за травмы покинул Кемаль Адеми, на 16-й – Александр Филин, а на 25-й – Егор Данилкин. Вместо них вышли Бесард Сабович, Александр Долгов и Александр Трошечкин.
Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Помогать ему будут ассистенты Антон Кобзев (Москва) и Алексей Ширяев (Ставрополь). Резервный рефери — Артём Любимов (Санкт-Петербург).
Тульский «Арсенал» в 16 встречах набрал 16 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (14) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37).
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