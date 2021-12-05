Фанаты «Химок» покинули стадион во время матча с «Арсеналом» в знак протеста

Сегодня, 5 декабря, подмосковные «Химки» принимают на своём поле тульский «Арсенал». Матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «Арена Химки» в Химках. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Болельщики «Химок» покинули трибуны на 20-й минуте матча в знак протеста против массового задержания фанатов ЦСКА.

Накануне эту акцию уже поддержали активные болельщики «Зенита» и «Локомотива». Болельщики «Ростова» также покинули трибуны. Кроме того, и на матче между ЦСКА и «Крыльями Советов» трибуны остались пустыми: сначала фанаты самарского клуба покинули стадион, а затем и болельщики армейцев. Встреча «Спартак» — «Ахмат» также ознаменовалась уходом болельщиков с трибун.

Напомним, фанаты ЦСКА устроили масштабное файер-шоу в концовке встречи с «Зенитом». После матча сотрудники правоохранительных органов заблокировали фанатов на трибуне «ВЭБ Арены» в Москве.

Позже к стадиону подъехали автозаки, а болельщиков столичной команды стали частями выводить с трибуны, обыскивать и увозить в отделы МВД. Однако задержание производилось в неспешном темпе, поэтому часть болельщиков оставалась на стадионе до поздней ночи.