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Лизаразю: нужно исправить несправедливость, дав Левандовскому «Золотой мяч» за 2020 год

Лизаразю: нужно исправить несправедливость, дав Левандовскому «Золотой мяч» за 2020 год
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Бывший защитник «Баварии» и сборной Франции Биксант Лизаразю выразил мнение, что нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски должен получить «Золотой мяч» по итогам 2020 года.

«Думаю, репутация Месси сыграла большую роль в сражении с таким игроком, как Левандовски. Если нам нужно восстановить баланс, справедливый баланс, нужно исправить несправедливость, дав Роберту «Золотой мяч» за 2020 год. Я слышал, что это возможно», — приводит слова Лизаразю Téléfoot.

Напомним, Роберт Левандовски стал вторым в борьбе за «Золотой мяч» по итогам 2021 года, а сама награда досталась форварду «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионелю Месси. В прошлом году награда не вручалась из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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