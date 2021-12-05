Лизаразю: нужно исправить несправедливость, дав Левандовскому «Золотой мяч» за 2020 год
Поделиться
Бывший защитник «Баварии» и сборной Франции Биксант Лизаразю выразил мнение, что нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски должен получить «Золотой мяч» по итогам 2020 года.
«Думаю, репутация Месси сыграла большую роль в сражении с таким игроком, как Левандовски. Если нам нужно восстановить баланс, справедливый баланс, нужно исправить несправедливость, дав Роберту «Золотой мяч» за 2020 год. Я слышал, что это возможно», — приводит слова Лизаразю Téléfoot.
Напомним, Роберт Левандовски стал вторым в борьбе за «Золотой мяч» по итогам 2021 года, а сама награда досталась форварду «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионелю Месси. В прошлом году награда не вручалась из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Комментарии
- 5 декабря 2021
-
14:47
-
14:44
-
14:35
-
14:30
-
14:27
-
14:15
-
14:04
-
14:01
-
14:00
-
13:57
-
13:45
-
13:30
-
13:30
-
13:20
-
13:01
-
12:49
-
12:47
-
12:45
-
12:29
-
12:28
-
12:24
-
12:11
-
11:56
-
11:44
-
11:17
-
11:09
-
11:00
-
10:45
-
10:42
-
10:16
-
10:10
-
10:04
-
10:00
-
09:58
-
09:40
Партнерский контент