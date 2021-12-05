Лизаразю: нужно исправить несправедливость, дав Левандовскому «Золотой мяч» за 2020 год

Бывший защитник «Баварии» и сборной Франции Биксант Лизаразю выразил мнение, что нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски должен получить «Золотой мяч» по итогам 2020 года.



«Думаю, репутация Месси сыграла большую роль в сражении с таким игроком, как Левандовски. Если нам нужно восстановить баланс, справедливый баланс, нужно исправить несправедливость, дав Роберту «Золотой мяч» за 2020 год. Я слышал, что это возможно», — приводит слова Лизаразю Téléfoot.

Напомним, Роберт Левандовски стал вторым в борьбе за «Золотой мяч» по итогам 2021 года, а сама награда досталась форварду «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионелю Месси. В прошлом году награда не вручалась из-за пандемии коронавирусной инфекции.