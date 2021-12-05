«Динамо» — «Уфа»: стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ

Сегодня, 5 декабря, московское «Динамо» встретится с «Уфой». Матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Команды объявили стартовые составы на матч:
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Кутицкий, Ордец, Бальбуэна, Фомин, Макаров, Захарян, Шиманьски, Моро, Грулёв.
«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлёв, Йокич, Ботака-Иобома, Кротов, Камилов, Агаларов, Фищенко, Мрзляк, Касинтура.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Адлан Хатуев (Грозный) и Михаил Иванов (Кострома). Резервный рефери — Сергей Чебан (Москва).
Московское «Динамо» в 16 встречах набрало 32 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (16) — на 13-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37).
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