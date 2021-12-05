«Сочи» — «Краснодар»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
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Сегодня, 5 декабря, состоится матч «Сочи» — «Краснодар». Встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Краснодар».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир). Резервный рефери — Константин Аверьянов (Санкт-Петербург).
«Сочи» в 16 встречах набрал 28 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Краснодар» (25) — на 6-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит», в 17 встречах набравший 37 очков.
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