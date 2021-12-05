Непомнящий: Дзюба — хороший и умный парень, но хам

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий поделился воспоминаниями о совместной работе с нападающим Артёмом Дзюбой, который ныне выступает в составе «Зенита».

«Мне повезло с Дзюбой, и ему повезло оказаться в Томске. Артём хороший парень, но хам. От этого никуда не деться. Я об этом не стесняюсь говорить. По-моему, он и сам об этом знает. Он умный, умеет извлечь всегда из некомфортной ситуации свою пользу. Сейчас он взрослый и абсолютно самостоятельный человек. Все его поступки говорят о том, из чего он вырос.

Вот когда он оказался у нас в Томске, а за это спасибо и «Спартаку», и ситуации, и Артёму, наш первый и последний такой разговор серьёзный был: «Артем, ты приехал сюда играть или доказать всем, что ты игрок?». Только играя, можно это сделать, сидя на скамейке, никому ничего не докажешь. А играть нужно в интересах команды…

Как человек он в команде очень важная фигура. Да, он почти конфликтный человек, но конфликтует только с теми, у кого немного не хватает чувства юмора. На тренировках у него конфликты бывают, но без этого куда? Кто-то не так стоял. Но всегда всё разрешалось мгновенно, очень быстро. Все понимали, была команда, были ребята, которые быстро всё разруливали. Он в этом смысле абсолютно адекватен. Да, такой накал вокруг него всегда есть, но это не всегда плохо», — сказал Непомнящий в видео на YouTube-канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский».